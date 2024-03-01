السعودية: وصول الطائرة الـ11 إلى بولندا حاملة مواد إغاثية للشعب الأوكراني

السعودية
بوابة الفجر

وصلت طائرة الإغاثة السعودية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.

قدم المساعدات الإغاثية مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذه الشحنة تأتي ضمن برنامج مساعدات من المملكة للشعب الأوكراني.

ورافق الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، وفريق من المركز الملك سلمان للإغاثة.

وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي قدره 80 طنًا.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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