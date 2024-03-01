المجر تدعو الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لبدء مفاوضات السلام مع روسيا

دعا رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا للبدء الفوري في مفاوضات السلام مع روسيا.

وصرح أوربان خلال المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "أود أن أوضح موقف بودابست بشأن الحرب في أوكرانيا، ونظرا لعدم وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي هنا، أود أن أقول إن هناك سيناريوهين، عندما يكون الوقت في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فالصراع يستمر".

وتابع: "السيناريو الآخر هو عندما يكون الوقت في أيدي روسيا، وهنا أرى أن الخيار الثاني هو الموجود، لذلك في رأيي، الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يجب أن يبدآ المفاوضات على الفور".

وأكد أوربان أن المجر تتصرف في الصراع في أوكرانيا بناءً على مصالحها الخاصة فقط.



وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال اجتماع لحزب "فيدس"، بأن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، وبالتدريج لا أحد هناك يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع.

وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".