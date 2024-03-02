"المستقبل يبدأ هنا".. المركز الثقافي الصيني يقيم معرض فني بالعاصمة الإدارية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وسامي يانج رونجهاو، والمستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر، ومدير عام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، معرضا فنيا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بعنوان "المستقبل يبدأ هنا"، يتضمن لوحات فنيه تعرض لتصور خمسين طفلا صينيا ومصريا للعاصمة الإدارية الجديدة.

والمعرض نتاجا لتعاون عدد كبير من مؤسسات وزارة الثقافة المصرية والمؤسسات الأخري، ففي عام 2023، قامت وزارة الثقافة المصرية بالتعاون بين أكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة" المركز القومى لثقافة الطفل" والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة وجهات أخري عديدة، من بينها الشركة الصينية العامة للهندسة، وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالإعلان عن مسابقة لرسوم الأطفال في مصر والصين عن التعاون المشترك بين البلدين العاصمة الإدارية الجديده، والتي حظيت باهتماما بالغا ومشاركة عددا كبيرا من الأطفال الصينين.

وقد وجهت الدكتوره نيفين الكيلاني لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وقطاع الفنون التشكيلية بأن يكون هذا النشاط من أول الأنشطة الثقافية التى تنظم بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في مصر بهدف تعريف العالم بهذا المنجز المصري، وأن يقدم ديوان وزارة الثقافة بالعاصمة الادارية محتوي ثقافي متجدد للعاملين به والمترددين عليه والعاملين بالوزارات المحيطه.

والمعرض يصور الصداقة الحميمة بين الصين ومصر من خلال فضاء مشترك للتعاون وهو العاصمة الإدارية الجديدة، فقد كانت الحضارة الصينية والمصرية منذ القدم نموذجا للتناغم والتفاعل، ورغم تميز كل منهما بسمات خاصة إلا أنهما تشتركان في عطائها الثري للحضارة الإنسانية علي مدار التاريخ.