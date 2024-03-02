تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

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مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم السبت عدة مباريات حول العالم أبرزها مواجهة الإسماعيلي مع بلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز اضافة إلى دوري ابطال افريقيا

مباريات اليوم السبت

دوري أبطال إفريقيا

صنداونز × مازيمبي 15:00

بيراميدز × نواذيبو 15:00

سيمبا × جوانينج جالاكسي 18:00

الوداد × أسيك ميموزا 18:00

الترجي × الهلال 21:00

بيترو أتلتيكو × النجم الساحلي 21:00

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الدوري الإنجليزي

برينتفورد × تشيلسي 17:00

إيفرتون × وست هام 17:00

فولهام × برايتون 17:00

نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون 17:00

نوتينجهام فورست × ليفربول 17:00

توتنهام × كريستال بالاس 17:00

لوتون تاون × أستون فيلا 19:30

الدوري الإسباني

إشبيلية × ريال سوسيداد 15:00

رايوفاليكانو × قاديش 17:15

خيتافي × لاس بالماس 19:30

فالنسيا × ريال مدريد 22:00

الدوري الإيطالي

أودينيزي × ساليرنيتانا 16:00

مونزا × روما 19:00

تورينو × فيورنتينا 21:45

الدوري الألماني

يونيون برلين × بوروسيا دورتموند 16:30

ماينز × بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30

بوخوم × لايبزيج 16:30

هايدنهايم × آينتراخت فرانكفورت 16:30

درامشتات × أوجسبورج 16:30

فولفسبورج × شتوتجارت 19:30

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس × ليل 18:00

كليرمون فوت × مارسيليا 22:00

 

الدوري الانجليزي الدوري الاسباني ريال مدريد تشيلسى كريستال بالاس
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