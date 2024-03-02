بيراميدز: نعتز بكوننا أكبر الاستثمارات الرياضية الإماراتية في مصر

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

يرحب مجلس إدارة نادي بيراميدز بالخطوات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الصحفي المشترك بحضور صندوق أبو ظبي الاستثماري (ADQ) بالإعلان عن أكبر اتفاق استثماري لتطوير منطقة رأس الحكمة، وبما يقوم به الشريك الاستراتيجي ADQ من استثمارات تنموية في المجالات المختلفة.

ويعتز نادي بيراميدز بكونه أكبر الاستثمارات الرياضية الإماراتية في القطاع الرياضي المصري، حيث لم تجد إدارة النادي من الملاك إلا كل دعم أسهم في قيام النادي وصعود مستواه حتى وصل إلى ما يحققه من نتائج مستمرة كواحد من ثلاثة أندية تنافس على صدارة قمة الدوري والكأس المصريين على مدى خمسة مواسم كروية حتى الآن.

وشهد شهر ديسمبر الماضي توقيع اتفاقية للرعاية تجمع نادي بيراميدز وصندوق أبوظبي الاستثماري (ADQ)، ويعتبر النادي من خلالها الشريك الرياضي للصندوق داخل جمهورية مصر العربية، تطبيقًا لاستراتيجية الصندوق كمستثمر طويل الأجل في مصر، واستكمالًا للمبادرات التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع المصري.

ويفخر نادي بيراميدز بالشراكة مع (ADQ) والتي تهدف إلى دعم برامج تنمية الشباب والناشئين في كرة القدم، وتزويد الرياضيين المصريين الطموحين بالإمكانيات والموارد والخبرات الأساسية للعمل في مجال الرياضة الاحترافية ما ينتج عنه إثراء المشهد الرياضي والكروي في مصر. 

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