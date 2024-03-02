جامعة الدول: الأولوية العربية لوقف إطلاق النار في غزة

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، أن الأولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل إلي ترتيبات وقف إطلاق نار يحقن الدماء الفلسطينية في غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين إلي ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الإجرامية.

جاء ذلك في مداخلة الامين العام المساعد بجلسة بعنوان "بناء السلام في الشرق الأوسط" التي عقدت صباح ٢ مارس في أعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، والتي شارك فيها كمتحدث رئيسي إلى جانب الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين وعبدالله بو حبيب، وزير خارجية لبنان، والشيخ عبدالله بن احمد ال خليفة وكيل اول الخارجية البحرينية.

وأضاف الأمين المساعد للجامعة في رده على أحد الاسئلة ان التركيز علي فكرة يروج لها البعض مفادها ان العرب وجامعتهم قد فشلوا في ايقاف العدوان الاسرائيلي هو قول لا يتسم بالعدالة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي كله يعد شريكًا في هذا الفشل الذي يتحمل الجميع مسؤوليته وفي مقدمتهم مجلس الأمن ذاته في ضوء عجزه حتى الآن عن اتخاذ موقف حاسم برفض العدوان الاسرائيلي واجبار اسرائيل علي ايقافه. وأوضح ان الجهود العربية لوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية والتوصل إلى صفقة متكاملة متواصلة ولم تنته.

وأكد السفير زكي علي اهمية وجود الارادة السياسية الكافية لدى الدول النافذة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة لوقف الحرب بالتعاون مع الجهود العربية المبذولة في هذا الاطار.

وطالب زكي بتكاتف الأطراف الدولية القادرة من أجل تحييد عناصر التطرف السياسي في المجتمع الاسرائيلي وتغييب أثرهم بالغ السلبية علي فرص تحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.