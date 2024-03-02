سلطنة عمان ترحب بانعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بانعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو يومي الخميس والجمعة، بمشاركة كافة القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية.

وشددت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، اليوم السبت، أهمية البناء على زخم النتائج الإيجابية للاجتماع، وصولا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني، تكفل تمثيلا شاملا لكافة المكونات والفصائل الفلسطينية، بما يفي بتطلعات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية المصيرية والمفصلية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد روسيا لمواصلة المساهمة في جهود تعزيز التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأملت أن تسفر محادثات الفصائل الفلسطينية في موسكو عن مصالحة فلسطينية.

واستضافت روسيا جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة المتعثر منذ 17 عاما.

وفي بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية، أكدت الفصائل الفلسطينية استمرارها بالعمل من أجل تحقيق وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى والفصائل في البلاد.

واتفقت على "استمرار جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".