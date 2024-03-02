وزير الخارجية الروسي ونظيره الفلسطيني يجتمعان في أنطاليا

اجتمع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بنظيره الفلسطيني رياض الملكي، في أنطاليا لمناقشة سير اجتماعات الفصائل الفلسطينية في موسكو.

وذكر لافروف في تصريحات على هامش مشاركته بالجلسة الختامية في مؤتمر صحفي بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي: "لقد تحدثت هنا في أنطاليا مع وزير الخارجية الفلسطيني، الذي تلقى تقريرا من زملائه حول كيفية سير اجتماعهم في موسكو، وأشار بارتياح إلى أن البيان، الذي وقعته جميع الفصائل الفلسطينية، يتضمن الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد لافروف أن البيانات النهائية لممثلي الحركات الفلسطينية لم تتم دراستها بعد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون مهمة للغاية "لأن الوحدة الفلسطينية هي مسألة يمكن للفلسطينيين القيام بها بأنفسهم".

وتستضيف روسيا جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية التي تواجه تعثرا منذ 17 عاما.

وبدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم الخميس الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا عقب الاجتماع أكدت فيه توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها.