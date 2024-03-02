3 طائرات.. واشنطن تبدأ إلقاء المساعدات جوًا على قطاع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفاد مسؤول بالقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بأن واشنطن أسقطت ثلاث طائرات شحن عسكرية تابعة للولايات المتحدة جوًا محملة بالمواد الغذائية على قطاع غزة.
وأضاف المسؤول: "لقد قمنا بعملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية في غزة" بمشاركة ثلاث طائرات أمريكية من طراز "سي-130" لتوفير "الإغاثة للمدنيين المتضررين من النزاع الدائر". 
وخلال الساعات الماضية، أعلن الجيش المصري تنفيذ إنزال جوي جديد للمساعدات الإنسانية إلى مناطق شمالي قطاع غزة.
وبدأت مؤخرا دول عربية بينها مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين وأخرى أجنبية، تنفيذ عمليات إسقاط لمساعدات غذائية على القطاع.
وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لجهود إيصال المساعدات إلى غزة سواء جوا أو برا، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بدأب ممنهج" وصول المساعدات إلى سكان غزة.

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