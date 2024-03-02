الرئيس الصيني يترأس اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لمناقشة تقرير عمل الحكومة

عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا لمناقشة مسودة تقرير عمل الحكومة، التي يعتزم مجلس الدولة تقديمها للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني للمداولة، ترأسه شي جين بينج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأوضح الاجتماع أنه خلال العام الماضي، وفي ظل مواجهة البيئة الدولية المعقدة للغاية والمهام الشاقة لعملية الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار، عملت اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينج على الاتحاد مع الحزب بأكمله وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل أرجاء البلاد وقيادتهم، والتصدي للضغوط الخارجية والتغلب على الصعوبات الداخلية، وبذل الجهود الشاقة، بما حقق التحول السلس لأعمال الوقاية من وباء كوفيد-19 والسيطرة عليه، ودفع انتعاش الاقتصاد نحو اتجاه أفضل، وضمن معيشة الشعب بشكل قوي وفعال، وحقق الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العام بنجاح كامل، ودفع عجلة التنمية عالية الجودة بخطوات ثابتة، وتقدم بخطوات ثابتة في عملية بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وأكد الاجتماع أن العام الجاري يصادف الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما أنه عام حاسم لتحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في الخطة الخمسية الـ14 للبلاد، ومن أجل القيام بعمل الحكومة بشكل جيد، يجب اتباع القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينغ، والاسترشاد بفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، لتطبيق روح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني والجلسة الكاملة الثانية للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني على نحو شامل.

ووفقا لترتيبات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، ينبغي التمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الفكر التنموي الجديد على نحو كامل وسديد وشامل، وتسريع إنشاء النمط التنموي الجديد، والسعي لتعزيز التنمية عالية الجودة، وتعميق الإصلاح والانفتاح على نحو شامل، ودفع الاعتماد على النفس وتقوية الذات على مستوى عال في مجال العلوم والتكنولوجيا، وزيادة قوة التنسيق والسيطرة الكلية، وتنسيق توسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وتنسيق الحضرنة الجديدة النمط والنهوض الريفي الشامل، وتنسيق التنمية عالية الجودة والأمن عالي المستوى، وتعزيز الحيوية الاقتصادية بشكل فعال ودرء المخاطر ونزع فتيلها وتحسين التوقعات الاجتماعية، وتوطيد وتعزيز الانتعاش الاقتصادي نحو اتجاه أفضل، ومواصلة دفع تحقيق الارتقاء النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول في الاقتصاد، وتعزيز رفاهية الشعب، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ودفع القضية العظيمة لبناء دولة قوية وإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة التمسك في عمل العام الجاري بإحراز تقدم مع الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستقرار بالتقدم ومبدأ "إقامة الجديد قبل التخلص من القديم". ويجب تعزيز السياسة المالية الإيجابية بشكل مناسب ورفع جودتها وفعاليتها، وأن تكون السياسة النقدية الحصيفة مرنة ومناسبة ودقيقة وفعالة، كما ينبغي تعزيز اتساق اتجاهات السياسة الكلية، وخلق بيئة سياساتية مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بها.

وينبغي تعزيز بناء نظام صناعي حديث بقوة، وتسريع تطوير قوى إنتاجية جديدة. كما يتعين تعميق تنفيذ إستراتيجية "النهوض بالوطن من خلال العلوم والتعليم"، والتركيز على توسيع الطلب المحلي، وتعميق الإصلاح بثبات، وتوسيع الانفتاح عالي المستوى على الخارج، والوقاية من المخاطر في المجالات الرئيسية وحلها بشكل فعال. ومن الضروري المثابرة على تحسين العمل المتعلق بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين بشكل جيد، ودفع النهوض الريفي الشامل بخطوات ثابتة، ودفع التنمية المتكاملة للمناطق الحضرية والريفية والتنمية المنسقة بين المناطق. ويجب تعزيز بناء الحضارة الإيكولوجية، ودفع التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. وينبغي ضمان معيشة الشعب وتحسينها بشكل فعال، وتعزيز الحوكمة الاجتماعية والابتكار فيها. ويجب تعزيز البناء الذاتي للحكومة، ومعالجة الشكلية والبيروقراطية بحزم، والقيام بالعمل الجاد والفعلي والانكباب على العمل وإحراز النتائج الملموسة من خلال الأداء الحسن، سعيا لتحقيق الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العام.