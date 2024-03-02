ولي عهد أبوظبي يلتقي نظيره البحريني في المنامة

التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين قيادةً وشعبًا.

حضر اللقاء كلّ من الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي للملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يلبي تطلعات قيادة البلدين الطموحة نحو تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق في المجالات المختلفة وبما يحقق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار للبلدين.

وتبادل سموهما خلال اللقاء، الذي جرى على هامش سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، الأحاديث الأخوية والودية التي تعكس متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، كما تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رافق سموّه، خلال اللقاء، كلّ من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.