الوحدة يتغلب على الجزيرة في ديربي أبوظبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تفوق الوحدة في ديربي أبوظبي بفوزه 3-2 على ضيفه الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين اليوم السبت.

ديربي أبوظبي يبتسم لـ "العنابي"

وتقدم الوحدة للمربع الذهبي وله 27 نقطة من 15 مباراة. واستمر الجزيرة في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

ويتصدر الوصل الدوري وله 39 نقطة من 15 مباراة.

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ومنح أحمد نور الله التقدم للوحدة في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من مدى قريب.

وجعل آلان النتيجة 2-0 بتسديدة منخفضة بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس علي خصيف قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقلص نيسكينز كيبانو الفارق بعدها بدقيقتين بتسديدة منخفضة.

وأعاد كيبانو المباراة لبدايتها وتعادل للجزيرة في الدقيقة 62 بتسديدة من مدى قريب استقرت في الزاوية العليا.

لكن آلان أعاد التقدم من جديد للوحدة في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وظن عمر تراوري أنه أدرك التعادل للجزيرة قبل سبع دقائق من النهاية لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.
 

ديربي ابوظبي العنابي الوحدة دوري ادنوك الوحدة والجزيرة
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