ألحق وفاق سطيف الخسارة الثانية هذا الموسم بضيفه مولودية الجزائر متصدر دوري المحترفين المحلي لكرة القدم بعدما تغلب عليه 1-0، اليوم السبت، ضمن الجولة 19 من المسابقة.

وفاق سطيف يضرب مولودية الجزائر بهدف نظيف

وتجمد رصيد مولودية الجزائر عند 40 نقطة متقدمًا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، مقابل 30 نقطة لوفاق سطيف الذي ارتقى للمركز الخامس.

سجل طاهر بن خليفة في الدقيقة 21 الهدف الوحيد للمباراة التي تخللتها احتجاجات كبيرة وإيقافها من قبل الحكم لمدة عشر دقائق، إلى جانب طرد يوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

من جهته، فوت نادي بارادو فرصة الانفراد بالمركز الثاني عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد بسكرة، ليلتحق بشباب بلوزداد والنادي الرياضي القسنطيني الذي فرط في فوز غال أمام مضيفه شبيبة الساورة ( 2-2).

وفي مباريات أخرى، تغلب جمعية أولمبي الشلف على ضيفه مولودية البيض 1-2، بينما توقفت مباراة الاتحاد السوفي وضيفه نجم بن عكنون عند الشوط الأول بسبب الاعتداء على الحكم ومساعديه ورفضهم استئنافها.

