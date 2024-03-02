زاخاروفا تسخر من وزارة الخارجية الفرنسية في رسالة عبر تلجرام

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجهت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، رسالة ساخرة في صورة برقية قديمة عبر قناتها في "تلجرام" إلى وزارة الخارجية الفرنسية، على خلفية تصريحات الرئيس ماكرون. 
وكتبت زاخاروفا في قناتها: "من وزارة الخارجية الروسية إلى وزارة الخارجية الفرنسية: "نحن نتعاطف معكم (نقطة)، تماسكوا (نقطة). قريبا سيتغير كل شيء (علامة تعجب)".

وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمرصحفي لدعم أوكرانيا عقد في باريس، إن المشاركين فيه ناقشوا إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق بعد.
وأضاف أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب".

وفي اليوم التالي، أكدت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لم يكن هناك أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا.

 بدوره، أكد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن كل دولة ستقرر بنفسها ما إذا كانت سترسل أفرادا عسكريين إلى أوكرانيا، وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن هزيمة كييف في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

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