نائب وزير الخارجية السعودي يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث (صور)

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نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية السعودي يشارك في منتدى أنطاليا

شارك نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة.

نائب وزير الخارجية السعودي يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث

وينعقد المنتدى تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات"، حيث يناقش التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لإيجاد الحلول اللازمة بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويحقق التنمية المستدامة للدول والشعوب.

نائب وزير الخارجية السعودي يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث
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