عاجل.. البابا فرنسيس يعلن إصابته بالتهاب الشعب الهوائية

أعلن البابا فرنسيس، السبت، إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، أثناء حدث في الفاتيكان لم يستطع خلاله قراءة خطابه بسبب السعال، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي افتتاح السنة القضائية للكرسي الرسولي، قال البابا الأرجنتيني البالغ السابعة والثمانين "أشكركم جميعا. أعددت خطابا لكني عاجز عن قراءته بسبب التهاب الشعب الهوائية".

واستقبل البابا السبت المستشار الألماني أولاف شولتس وتحدث معه عن الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي في أوكرانيا وقطاع غزة.

كان البابا توجه الأربعاء إلى مستشفى في روما "لإجراء فحوص" بسبب إصابته بـ "حالة من الإنفلونزا الطفيفة".

وعانى البابا الذي يستخدم كرسيا متحركا، سلسلة مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، خصوصا في الركبتين والوركين والقولون.

وخضع في يونيو لجراحة في البطن وألغى رحلته إلى دبي للمشاركة في كوب28 في كانون الأول/ديسمبر بسبب التهاب في الشعب الهوائية.