كرتونة رمضان بأرخص الأسعار.. تعرف على أماكن بيع كرتونة رمضان 2024
كرتونة رمضان بأرخص الأسعار.. تعرف على أماكن بيع كرتونة رمضان 2024، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من الأشخاص عن قيمة كرتونة رمضان في الأسواق لعام 2024. وبينما يقوم العديد من المتاجر الكبرى بطرح كراتين رمضان بأسعار معقولة تناسب الجميع، يحرص الناس على الاطلاع على هذه الأسعار لتحضير الكرتونة للاستخدام الشخصي أو لتوزيعها على الفقراء.
تتراوح أسعار كرتونة رمضان في الأسواق من 150 جنيه مصري، وتختلف هذه التكلفة حسب محتويات الكرتونة وجودة المنتجات المقدمة فيها. بالطبع، تتضمن الكرتونة مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان، مثل الأرز، والسكر، والطحين، والزيت، والتمر، والحليب، والمعجون، وغيرها.
مع انتشار الكرتونات المختلفة في الأسواق، ينبغي للمستهلكين المقارنة بين العروض المتاحة وضمان الحصول على كرتونة تلبي احتياجاتهم وتناسب ميزانيتهم. لذا، يجب البحث عن كرتونة رمضان تتمتع بجودة جيدة وتحتوي على المنتجات التي يحتاجها المستهلكون، بالإضافة إلى أن تكون بأسعار معقولة ومناسبة للميزانية الشخصية.
كارفور.. أرخص سعر كرتونة رمضان
ارتفعت تكلفة علبة رمضان لعام 2024 في سوبر ماركت كارفور إلى نحو 150 جنيه مصري تحتوي هذه العلبة على مجموعة من المنتجات الأساسية التي يتم استهلاكها بشكل كبير في جميع الشهور ويزداد الطلب عليها بشكل خاص في شهر رمضان تتكون هذه المحتويات كتالي:
- كيلو واحد من السكر.
- كيلو واحد من الأرز.
- علبة سمنة بوزن 700 جرام.
- نصف كيلو من فول التدميس.
- كيس مكرونة بحجم 350 جرام.
- باكو شاي حجم 40 جرام.
- نصف كيلو عدس اصفر.
- زجاجة زيت بوزن 750 مل.
سعر كرتونة رمضان في كازيون
بينما وصلت تكلفة كرتونة رمضان في سوبر ماركت “كازيون” إلى نحو 190 جنيه مصري، تتضمن الكرتونة العديد من المنتجات الآتية:
- كيس أرز 900 جم.
- باكو شاي 40 جم.
- زجاجة زيت 700 جم.
- ثلاث اكياس من المكرونة وزن 282 جم.
- كيلو من السكر.
- برطمان من الصلصة 280 جم.
أسعار ياميش رمضان 2024
يبحث العديد من الأشخاص عن اسعار ياميش رمضان مع اقتراب الشهر المبارك حيث إنه لم يتبقى سوى ايام قليله ويحل علينا هذا الشهر لذلك تم الإعلان عن أسعار ياميش رمضان في الأسواق التجارية والتي صدرت كالآتي:
- يتراوح سعر 400 جرام من منتج قمر الدين بين 65 و105 جنيهات مصرية.
- يتراوح سعر 400 جرام من الزبيب ما بين 90 إلى 110 جنيهات مصرية.
- سعر خمسة كيلوجرام من البلح يتراوح بين 300 و350 جنيه مصري.
- تتراوح تكلفة 700 جرام من الكاجو ما بين 65 إلى 70 جنيه مصري.
- سعر الكجم من اللوز المحمص بسعر 680 جنيهًا.
- كيلو البندق بسعر 580 جنيه.
- سعر كيلو التين التركي 440 جنيه.
- سعر 300 جرام من التين السوري ب 100 جنيه.