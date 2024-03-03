ما أسباب الصداع بعد الإفطار؟.. وهذه طرق الوقاية منه

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بوابة الفجر

يعاني العديد من الصائمين من صداع وآلام في الرأس مباشرة بعد الإفطار في شهر رمضان.

ويستعرض “الفجر”، أسباب الصداع بعد الإفطار حسب الأطباء المتخصصين في التالي:

- يحدث ذلك نتيجة عسر الهضم وامتلاء المعدة بما يزيد على حاجتها من الطعام والشراب.

- هذا الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز، مما يعيق عملية التنفس.

- إعاقة عملية التنفس تجعل الصائم يشعر بضيق في التنفس والإعياء والصداع.

- قد تشعر أيضا بصداع نصفي بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

طرق تجنب الصداع بعد الإفطار؟

- الإفطار على الماء والتمر.

- ترك فترة قصيرة بعد تناول التمر وشرب الماء حتى يتدفق الدم إلى المعدة بالتدريج.

- تناول وجبة إفطار متوازنة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

- تجنب تناول الحلويات خلال الإفطار.

- الحد من تناول العصير المحلى في الإفطار.

- المشي قليلا بعد تناول الطعام.

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