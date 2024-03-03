ما أسباب الصداع بعد الإفطار؟.. وهذه طرق الوقاية منه

يعاني العديد من الصائمين من صداع وآلام في الرأس مباشرة بعد الإفطار في شهر رمضان.

ويستعرض “الفجر”، أسباب الصداع بعد الإفطار حسب الأطباء المتخصصين في التالي:

- يحدث ذلك نتيجة عسر الهضم وامتلاء المعدة بما يزيد على حاجتها من الطعام والشراب.

- هذا الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز، مما يعيق عملية التنفس.

- إعاقة عملية التنفس تجعل الصائم يشعر بضيق في التنفس والإعياء والصداع.

- قد تشعر أيضا بصداع نصفي بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

طرق تجنب الصداع بعد الإفطار؟

- الإفطار على الماء والتمر.

- ترك فترة قصيرة بعد تناول التمر وشرب الماء حتى يتدفق الدم إلى المعدة بالتدريج.

- تناول وجبة إفطار متوازنة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

- تجنب تناول الحلويات خلال الإفطار.

- الحد من تناول العصير المحلى في الإفطار.

- المشي قليلا بعد تناول الطعام.