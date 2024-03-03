فوائد مذهلة للموز على الجسم.. تعرف عليها

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يعتبر الموز من الفاكهة الصحية للجسم والتي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، وقد تزرع أشجار الموز في جميع أنحاء العالم.

فوائد الموز للجسم

له الكثير من الفوائد ومنها:

تحسين عملية الهضم.

يعمل على تحسين صحة القلب.

يحسن مستوي السكر في الدم.

يعمل على الوقاية من مرض السرطان.يعمل على تحسين الذاكرة.

يساعد على النوم.

يساعد على التخسيس.

يعمل على تقليل الإلتهابات.

يعمل على انخفاض ضغط الدم المرتفع.

يعمل على تنظيم ضربات القلب.

يعمل على تقليل نسبة الدهون في الدم.

يعمل على تدعيم جهاز المناعة.

الفيتامينات التي يحتوي عليها الموز

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يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب6 كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومنها البوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والألياف الغذائية.

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