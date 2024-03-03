عاجل.. مجلس الأمن: المجاعة تلاحق 2.2 مليون شخص في غزة

قال مجلس الأمن الدولي، فجر الأحد، إن جميع سكان غزة البالغ عددهم مليونان و200 ألف نسمة يواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وعبر المجلس، في بيانه، عن "قلقه العميق" إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم وأصيب عدة مئات آخرين بجروح، بما في ذلك أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتمد مجلس الأمن بيانا صاغته الجزائر يعرب عن قلقه الشديد "إزاء مجزرة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة".

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعيا إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وحث المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.