موعد مباراة إنبي ضد الإتحاد السكندري بالدوري الممتاز

يستعد فريق إنبي لمواجهة نظيره الإتحاد السكندري غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة إنبي ضد الإتحاد السكندري

ومن المقرر أن تقام مباراة إنبي والإتحاد السكندري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وإنبي

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة إنبي

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة فريق لمواجهة إنبي، وجاء القائمة على النحو التالي:

المهدي سليمان، عمر صلاح، محمود شبانة، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، أحمد غنيم، إسلام أبو سليمة، مورو ساليفو، خالد الغندور، عمر الوحش، الحبيب حسن، ناصر ناصر، شريف رضا، كريم الديب، عمرو صالح، عبد الغني محمد، محمود سطوحي، زتراوري، بيكالي أوبامي، أحمد عادل ميسي، مابولولو.

محمد يوسف حكما لمباراة إنبي والاتحاد السكندري

يدير هذه المباراة الطاقم التحكيم المكون من: محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كلا من رجب محمد مساعد اول ومصطفي حسين مساعد ثاني ومحمد عباس مايو حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو واحمد حمدي حكم فيديو مساعد.