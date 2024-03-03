أبدى أوريليان تشواميني أسفه لسقوطه أثناء اللعب بكل ثقله على الركبة اليمنى للفرنسي مختار دياخابي لاعب فالنسيا، مما تسبب للأخير في إصابة خطيرة، وتمنى له "الشفاء العاجل".

اول تعليق من تشواميني عقب إصابة دياخابي

وقعت هذه الحادثة خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد السبت على ملعب ميستايا، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وبينما وضع لاعبو الفريقين أيديهم على رؤوسهم عندما رأوا ساق دياخابي ممدة على العشب، غطى تشواميني وجهه بتأثر شديد بسبب سقوطه الذي أدى لإصابة قلب دفاع "الخفافيش".

وعقب الحادثة توجه عدد من لاعبي الريال إلى تشواميني لمواساته، واعتذر اللاعب الفرنسي عندما غادر دياخابي الملعب على محفة، واعتذر لاحقًا مرة أخرى على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب تشواميني على منصات التواصل الاجتماعي: "آسف بشدة لما حدث لدياخابي. أتمنى لك الشفاء العاجل".

وانتقد اللاعب الفرنسي في تدوينة أخرى أداء الحكم جيل مانثانو، الذي أطلق صافرة نهاية المباراة بعد عرضية انتهت بهدف لزميله جود بيلينغهام لريال مدريد لكنه لم يحتسب، قائلًا "هذا أمر مخز".