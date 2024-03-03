عاجل| وفاة منير ثابت شقيق سوزان مبارك رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق

توفي منذ قليل، اللواء طيار منير ثابت، شقيق السيدة سوزان مبارك، حرم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية.

وفاة شقيق سوزان مبارك

وكشف نجله من خلال منشور له على صفحته الرسمية فيسبوك: إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمه الله تعالى والدي اللواء منير ثابت، متابعا:

موعد صلاة الجنازة على الراحل منير ثابت

وسوف تقام صلاه الجنازه بعد صلّاه العصر من مسجد الصديق بمساكن شيراتون والدفنه بمقابر العائلة بمصر الجديدة.

وتوفي رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق وعضو اللجنة الأولمبية الدولية السابق.

وكان منير ثابت تولى رئاسة الأولمبية المصرية فى الفترة من 1990 حتى 1993، وفى الفترة من 1996 حتى 2009 .