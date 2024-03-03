إيران تستعد لضخ كميات كبيرة من الغاز بالأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر

نسبت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إلى وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله يوم الأحد إن إنتاج الغاز الإيراني سيصل إلى 1.3 مليار متر مكعب يوميا خلال خمس سنوات، ارتفاعا من المستويات الحالية البالغة 1.07 مليار متر مكعب يوميا.

 

وقال أوجي خلال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الجزائر إنه من أجل "ضمان الدور المركزي لإيران في مجال الطاقة العالمية" سيتم استثمار 80 مليار دولار في تطوير حقول الغاز الإيرانية.

 

وانعزلت طهران عن المستثمرين الأجانب منذ إعادة فرض الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب العقوبات عليها في عام 2018، واعتمدت بشكل أساسي على الشركات المحلية لتطوير قطاع الطاقة الإيراني رغم قلة السيولة في تلك الشركات.

 

ويتم استهلاك معظم إنتاج الغاز الإيراني محليا أو يتم فقده بسبب حرق الغاز. وقال خبراء لوسائل الإعلام الرسمية إن البلاد ربما تواجه عجزا بمقدار 300 مليون متر مكعب يوميا من الغاز في السنوات المقبلة.

 

ويقترب استهلاك الغاز المنزلي الآن من مستوى قياسي يبلغ 700 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الشتاء. وسبق أن دعا وزير النفط الإيرانيين إلى الحد من استهلاكهم

ايران الغاز الطبيعي ايران والغاز الطبيعي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل..  حجز محاكمة متهمة بـ "الهجوم على دير الأنبا صموائيل بالعدوة" للحكم

عاجل.. الفيفا يعلن 6 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم

عاجل.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب وسام أبو علي

تصريحات قوية من لويس كاسترو قبل مواجهة العين الإماراتي

عاجل| "سري جدًا" من داخل جروب واتساب الأهلي.. قرار جديد لمارسيل كولر قبل مواجهة الزمالك

اول ظهور لابنة وابن الموسيقار حلمي بكر معا في جنازته.. فيديو

عاجل.. السجن المؤبد لإرهابي متهم باستهداف محكمة التجمع

عاجل.. نجم السعودية السابق يفتح النار على أحمد حجازي| يقوم بعمل فوضوي في دفاع الاتحاد