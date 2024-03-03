بدأ ريال مدريد، الذي لا يزال غاضبا من الأحداث التي جرت أمس على ملعب ميستايا في مواجهة فالنسيا، الاستعداد لإياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام لايبزيج.

الغضب يسيطر على تدريب ريال مدريد بعد أحداث فالنسيا

وخاض اللاعبون الذين لعبوا أساسيين في مباراة الأمس، تدريبات للتعافي، فيما تدرب باقي الفريق بكثافة أعلى.

ويغيب كل من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا لإكمال خطة تعافيهم من إصابات في الركبة.

وبدأ كل من ناتشو وفاسكيز وفران جارسيا ومودريتش وجولر وبراهيم دياز وخوسيلو حصة اليوم التدريبية بمران قوي في صالة الألعاب، ثم أعقبوها بمران فوق النجيل.

وعقب التدريبات التكتيكية، جاء المران بالكرة على الضغط والاستحواذ، وفقا لما قاله النادي على موقعه، ثم لعبت مباريات في ملاعب مصغرة، تلتها تدريبات التسديد على المرمى.

وتحدث اللاعبون عن الأحداث التحكيمية التي شهدتها مواجهة فالنسيا أمس (2-2) وبدا أنهم لا يزالون غاضبون مما حدث في نهاية اللقاء، حين أطلق الحكم صافرته قبل ثوان من تسجيل الريال هدف الفوز، ومن إقدامه على طرد جود بيلينجهام.

ويخوض الريال إياب ثمن نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد أن تفوق الملكي ذهابا بهدف.