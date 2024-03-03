الزراعة: معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان

شهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثاني أيام افتتاحه بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي حيث يحتوى المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة،

قام أمس بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهلينا" للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.



ومن ناحيته سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة اكد بأن معرض خير مزارعنا لاهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليا حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضا ومقام على مساحة 1500 م ويوجد به أكثر من 200 سلعة

وان مبادرة خير مزارعنا لاهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.



كما أكد على أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية

مؤكدا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ واتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وان تكون بجودة عالية مشددا على ضرورة الرقابة عليها.



والمعرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من العاشرة صباحا إلى التاسعة مساءا ومستمر طوال شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي.