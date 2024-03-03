اتحاد الغرف التجارية ينفى وجود قرار بزيادة أسعار النقل

في اجتماع عاصف بين ممثلين من شعبه المستوردين الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه مع شعبه النقل بالإسكندرية لبحث زياده الأسعار.



اتهمت شعبة النقل بغرفة الإسكندرية سائقي النقل برفع الأسعار بنسبة 30% من خلال "سماسرة" وصفهم الاجتماع بأنهم متسلطي الرأي ويريدون فرض سياسة الأمر الواقع بشأن زيادة الأسعار.



وكشف الاجتماع أن السائقين رفعوا الأسعار بتكليف من غرفة القاهرة والشعبة، وهو ما نفته الغرفة والشعبة بشكل قاطع، مؤكدين أنهم ليس لهم اى صلة بالمنشور المتداول بخصوص زيادة النوالين.



وأكد الاجتماع أن كل عميل له الحق فى التفاوض مع مقاول آلنقل للوصول إلى احسن الأسعار، ولو ثبتت واقعة الاتفاق على الزيادة فان ذلك يعد من قبيل المنافسات الاحتكارية التى تقع تحت طائلة القانون.



وطالب الاجتماع بضرورة العمل على ايجاد آليات مع هيئات الموانى للحد من السماسرة والتعامل مع مكاتب النقل المرخصة.



حضر الاجتماع سيد مكاوى رئيس شعبة النقل، وعدد من أعضاء الشعبة على رأسهم فرج المغربى، وطارق غانم، وياسر عبد الحميد، واسامة معاطى، ولفيف من شركات النقل.



ومن شعبة المستخلصين حضر كلا من: أحمد عاطف، وأحمد عبد المقصود، وخالد فتح لله.



كما حضر من الغرفة دكتور ياسر المناويشى امين الصندوق، وعبدالعال على مستشار الغرفة، ومحمد العرجاوي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة، والمهندس متى بشاى رئيسا لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين.