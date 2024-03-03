اتحاد الغرف التجارية ينفى وجود قرار بزيادة أسعار النقل

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

في اجتماع عاصف بين ممثلين من شعبه المستوردين الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه مع شعبه النقل بالإسكندرية لبحث زياده الأسعار.


اتهمت شعبة النقل بغرفة الإسكندرية سائقي النقل برفع الأسعار بنسبة 30% من خلال "سماسرة" وصفهم الاجتماع بأنهم متسلطي الرأي ويريدون فرض سياسة الأمر الواقع بشأن زيادة الأسعار.


وكشف الاجتماع أن السائقين رفعوا الأسعار بتكليف من غرفة القاهرة والشعبة، وهو ما نفته الغرفة والشعبة بشكل قاطع، مؤكدين أنهم ليس لهم اى صلة بالمنشور المتداول بخصوص زيادة النوالين.


وأكد الاجتماع أن كل عميل له الحق فى التفاوض مع مقاول آلنقل للوصول إلى احسن الأسعار، ولو ثبتت واقعة الاتفاق على الزيادة فان ذلك يعد من قبيل المنافسات الاحتكارية التى تقع تحت طائلة القانون.


وطالب الاجتماع بضرورة العمل على ايجاد آليات مع هيئات الموانى للحد من السماسرة والتعامل مع مكاتب النقل المرخصة.


حضر الاجتماع سيد مكاوى رئيس شعبة النقل، وعدد من أعضاء الشعبة على رأسهم فرج المغربى، وطارق غانم، وياسر عبد الحميد، واسامة معاطى، ولفيف من شركات النقل.


ومن شعبة المستخلصين حضر كلا من: أحمد عاطف، وأحمد عبد المقصود، وخالد فتح لله.


كما حضر من الغرفة دكتور ياسر المناويشى امين الصندوق، وعبدالعال على مستشار الغرفة، ومحمد العرجاوي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة، والمهندس  متى بشاى رئيسا لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مطلب عاجل من المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة لإسرائيل بشأن المعابر مع غزة

عاجل.. تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة نهائي كأس مصر

بعد أحداث لقاء فالنسيا.. لاعب ريال مدريد المعار لن يعود في نهاية الموسم

عاجل من رئيس "زراعة الشيوخ" بشأن أسعار اللحوم والدواجن قبل شهر رمضان

62 طنًا.. التفاصيل الكاملة لنقل تابوت بنها الأثري بأيادي مصرية

عاجل| عمرو أديب محذرا الحكومة: "لو معملناش كده هنشوف أبو 60 تاني"

عاجل| بعد انهيار الذهب.. نصائح مهمة من رئيس الشعبة بشأن السعر المقبل

أديب مستنكرا رفض أرض الحزب الوطني للاستثمار: "هتخلوه عشان يسرا وعادل إمام"