أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن ليبيا تخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي ويجري الإعداد لطرح جولة تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز خلال 2024 في اليابسة والمناطق البحرية الليبية.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد أكد المنفي، في كلمته بمنتدى البلدان المصدرة للغاز في العاصمة الجزائر أمس السبت أن التقدم السياسي والأمني في ليبيا وعلى صعيد المصالحة الوطنية أدى إلى تمكين الشركات العالمية من العودة إلى ليبيا للعمل في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتطوير.

وتؤكد ليبيا التزامها بأهداف المنتدى كمنصة فاعلة للدول الأعضاء للتعاون والتنسيق في القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي وتشجيع تبادل وجهات النظر والتحليل المشترك لظروف السوق وآفاق نمو الغاز واستخداماته.

كما تسعى ليبيا مع الدول في إفريقيا وغرب المتوسط إلى تحقيق التعاون الذي يمكن المنتجين في القارة الأفريقية من الوصول إلى الأسواق العالمية والأوروبية، نظرًا للموقع الجغرافي لليبيا، وقربها من الأسواق الأوروبية بما يحقق المصلحة المشتركة بين عدد من الدول المنتجة والدول المستهلكة.

كما شدد المنفي على ضرورة الاهتمام باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر محوري للطاقة النظيفة، للإسهام في مواجهة تحديات تغير المناخ، والتخفيف من آثارها في أكبر عدد ممكن من البلدان، وسبل نقل وتمكين التقنيات المتطورة في استكشاف وتطوير واستدامة صناعة الغاز للمساهمة في بلوغ التنمية المستدامة 2023 وأجندة إفريقيا 2063 وعلى رأسها أمن الطاقة.