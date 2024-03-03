الرئيس الأرجنتيني يعتزم تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد
أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أنه سيجري حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة في البلاد، بغض النظر عمَّا إذا وافق عليها البرلمان أم لا.
وقال الرئيس الأرجنتيني، اليوم السبت: "سنغيّر هذا البلد مع دعم القادة السياسيين أو دونه، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية"، مضيفا: "إذا أردتم نزاعًا، ستحصلون على هذا النزاع".
وطلب من الشعب الأرجنتيني الصبر والثقة، مطمئنًا شعبه بأن الوقت سيمر وسوف يروا ثمار إعادة التنظيم الاقتصادي والإصلاحات التي تُنفذ.