محمد زيادة صانع تاريخ الفروسية المصرية يحقق إنجازًا جديدا بالفوز بفضية الدورى العالمى للفرق

حقق الفارس المصرى محمد طاهر زيادة إنجازا تاريخيا لمصر لم يتحقق من قبل فى منافسات قفز الموانع، بالفوز بالميدالية الفضية فى منافسات الفرق فى بطولة دورى لونجين العالمى للفروسية " جلوبال تور" فئة الخمس نجوم التى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدار ثلاثة أيام والتى أسدل عليها الستار مساء أمس السبت، بمشاركة أفضل 50 فرسا على مستوى العالم.

خاض محمد طاهر زيادة الشهير بمودا منافسات البطولة، مصمما على تحقيق إنجازا تاريخيا له خارج الحدود المصرية، فى ظل التجاهل التام للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الفروسية له، حيث حصل على المركز الرابع بالفرسة كاتيه فى اليوم الأول للمنافسات، وشارك فى اليوم الثانى فى منافسات الفرق والتى شارك فيها أفضل 50 فارسا على مستوى العالم مثلوا 14 فريقا خاضوا المباراة على شوطين، واستطاع فيها مودا الفوز دون نقاط جزاء فى الشوط الأول أو الدورة الأولى ، فى الوقت الذى ارتكب زميله اليابانى مايك كاواى الذى شارك معه فى الفريق والذى يتكون من فارسين أربع نقاط جزاء، وفى الشوط الثانى تمكن مودا من الفوز دون نقاط جزاء بنفس الحصان الذى شارك به فى الدورة الأولى، ونجحت زميلته السويدية فى الفريق نادية بيتر شناينر فى اجتياز الموانع دون أخطاء، ليحصل فريق محمد طاهر زيادة على المركز الثانى بزمن قدره 138.64، بفارق أقل من ثانيتين عن الفريق الفائز بالمركز الأول.

تمكن محمد طاهر من التفوق خلال البطولة على أبطال العالم الكبار، ومنهم النمساوى ماكس كونر، والإيرلندى مايكل دانى، والبريطانى جون وينكر، والألمانى ماركوس بينج، ومواطنه كريستيان جونسون، وكريستيان كوكو، والسويدى مالين جونسون، والبولندى مايكل فاندر لوتس.

وأثنى جميع فرسان العالم الذين شاركوا فى البطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة وضيوف البطولة على المستوى الرائع والمتميز الذى ظهر به محمد طاهر خلال البطولة، وتوقع له أبطال العالم تحقيق مركز متقدم فى أوليمبياد باريس، وربما ينافس على أحد المراكز الثلاثة الأولى، بعد المستوى الهائل الذى ظهر به خلال الدورة العالمى للفروسية.