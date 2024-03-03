نتائج بطولة الجمهورية للقوس والسهم

اختتمت منافسات بطولة الجمورية للقوس والسهم والتي أقيمت على ملاعب بتروسبورت بالقطامية بمشاركة 270 لاعب ولاعبه يمثلون 11 هيئة.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي عن فوز يوسف طلبة المركز الأول والميدالية الذهبية، وأحمد حجاب بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وبهاء علي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وشريف محمد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات للقوس الأولمبي، فازت جانا عبد الجيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وإسراء ياسين بالمركز الثاني والميدالية الفضية ورانا كامل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وليندا شرف الدين بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس المركب عن فوز أحمد فخري بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وإسماعيل محمود بالمركز الثاني والميدالية الفضية وأحمد هلال بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومحمد غانم بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي السيدات، فازت نانسي الجبيلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونورا الصباغ بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وهبة الله فرج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشارك في البطولة أندية الحرس الجمهوري والصيد المصري بالدقي وطلائع الجيش والمؤسسة العسكرية بالهايكستب والمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية واتحاد الشرطة الرياضي والصيد بالإسكندرية والمقطم ووادي دجلة وجولدن أرو وطلائع الاسطول، وتعد البطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للقوس والسهم، ويتم عن طريقها تحديد من سيمثل المنتخب المصري في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في فرنسا.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر على حضور منافسات البطولة لتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.