موعد شهر رمضان 2024 في مصر، يبحث العديد من الأشخاص عن موعد شهر رمضان لعام 2024 في مصر، حيث يقترب حلول هذا الشهر المبارك، الذي يُعتبر من أكثر الأشهر بركة وفضلًا عند الله. يسارع المسلمون في جميع أنحاء العالم للاستعداد لاستقبال هذا الشهر المبارك بالتقرب من الله من خلال الطاعات، مثل الدعاء وقراءة القرآن الكريم.

زادت نسبة البحث حول معرفة موعد شهر رمضان في مصر، إذ يسعى الناس للاستعداد الجيد لاستقبال هذا الشهر الكريم، سيتم إعلان رؤية هلال رمضان من قِبل دار الإفتاء المصرية، وسيتم تحديد اليوم المتمم لشهر شعبان حسب ما يُرى في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.

موعد شهر رمضان في 2024 في مصر

ومع قدوم شهر شعبان يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن الكريم على نبيه الهادي الأمين ليكون للعالمين نذيرًا، كما أنه من أفضل الشهور التي يتقرب بها المسلم إلى الله بالصيام، فتزداد النفحات الرمضانية يومًا بعد يوم لتملأ قلوب المسلمين بالشوق لهذه الأيام المباركة، فإنه لم يتبقى سوى القليل على شهر رمضان.

كما أعلنت الحسابات الفلكية من بداية العام أنه سيوافق غرة رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024، ولن يجزم بتحديد اليوم إلا بعد أن يتم استطلاع رؤية الهلال مع غروب شمس يوم التاسع والعشرون من شعبان الموافق 10 مارس 2024.

فضائل شهر رمضان

يعد شهر رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية والذي فضله الله تعالى على بقية الشهور بفضائل عظيمة وهي:

الصيام: حيث يعد الشهر الوحيد في العام الواجب على المسلمين صيامه جميعه والصيام ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يشتد إلا بها.

ليلة القدر: وهي في العشر ليال الأواخر من الشهر، وهي الليلة التي نزل فيها الوحي على رسولنا محمد، الليلة التي خصص الله تعالى لها سورة باسمها في القرآن وهي سورة القدر، والتي يكون فيها من الملائكة ما يملأ الأرض جميعها والسماوات، فهي ليلة خير من ألف شهر.