عاجل.. نائبة الرئيس الأمريكي: يجب إعلان وقف النار في غزة فورا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن “ما نراه يوميا في غزة مدمر، وعلى إسرائيل بذل المزيد لزيادة تدفق المساعدات على غزة دون أعذار”.

وأشارت إلى وجود “اتفاق على الطاولة وحركة حماس بحاجة للموافقة عليه”، موضحة أن “وقف النار لـ6 أسابيع في غزة سيسمح بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات”.

ولفتت إلى أن الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا، وسكان غزة يعانون من كارثة إنسانية.

وقالت: “لا بد أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات.. ولا أعذار.. يجب إعلان وقف إطلاق النار فورا".

وذكرت أن “الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى”.