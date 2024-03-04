تعرف على موعد أجازة عيد الفطر 2024 للموظفين، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد الاهتمام لدى المواطنين في جمهورية مصر العربية بموعد أجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، بالإضافة إلى عدد أيام الإجازة المتوقعة للطلاب والموظفين.

يهدف ذلك إلى وضع الخطط المناسبة لاستغلال هذه الأيام بشكل أفضل ولهذا، قامت أجندة العطلات الرسمية في مصر بالإعلان عن الموعد المحدد لإجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، وسنتعرف فيما يلي على التفاصيل الكاملة.

موعد أجازة عيد الفطر 2024

أعلنت أجندة العطلات الرسمية في جمهورية مصر العربية عن موعد أجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، وذلك من خلال نشرها عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء وأفادت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل يوم الجمعة، الذي يتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إلى الأحد التالي، وذلك كما يحدث في حالة تزامن العطلات مع عطلة نهاية الأسبوع وبهذا، تصبح إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024 مدتها 5 أيام.

يوم الأربعاء الموافق يوم 10 من شهر أبريل لعام 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق يوم 11 أبريل عام 2024 هو ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة الذي يوافق يوم 12 من شهر أبريل لعام 2024، سوف يكون ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى كونه عطلة نهاية الأسبوع.

يوم السبت يوافق يوم الإجازة الأسبوعية.

يوم الأحد أو الثلاثاء والذي يكون وقفة العيد، سوف يكون تعويض عن يوم الجمعة الذي يتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى كونه إجازة نهاية الأسبوع.

موعد شهر رمضان المبارك 2024

قام مركز الفلك الدولي بالإعلان عن الحسابات الفلكية الخاصة به لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث أنه قام بالتوضيح أنه على حسب التوقعات سوف يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 2024 في يوم الاثنين الذي يوافق يوم 11 من شهر مارس الجاري، كما أنها قالت أن شهر رمضان هذا العام سوف يكون 30 يومًا.