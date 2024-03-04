خطوات التخلص من جفاف البشرة في الشتاء

تتعرض البشرة لعوامل الطقس التي تتسبب بجفاف البشرة، حيث تكون درجات الحرارة عالية في فصل الصيف، وينتج عنها تعرض البشرة للتهيج والجفاف، أما فصل الشتاء فتظهر به الرطوبة وقلة توفر الشمس، والتي تتسبب بجعل البشرة متقشرة وجافة، وملتهبة، ويوجد خطوات للاهتمام بالبشرة وتعزيز رطوبتها، ومنها:

[١] المحافظة على نظافة البشرة: غسل البشرة بالماء والصابون الطبيعي المناسب، للمحافظة على صحة البشرة.

الابتعاد عن غسل البشرة بالماء الساخن: تتسبب المياه الساخنة بتجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، وعدم ترطيبها وتعرضها للجفاف.

العناية والاهتمام بالبشرة قبل النوم: تطبيق المرطبات والكريمات الليلية بانتظام، لتعزيز اشراق البشرة.

ترطيب البشرة بمرطبات مناسبة وعالية الجودة: استخدام المرطبات التي تحتوي على الفيتامينات كفيتامين E الفعالة للبشرة، ومضادات الأكسدة، التي تعزز صحة البشرة.

اتباع نظام غذائي صحي: تناول الأطعمة التي تحتوي على الزيوت النباتية وفيتامينات أوميغا3، التي تساعد على ترطيب البشرة ومنعها من التعرض للجفاف والتلف.

شرب كمية كافية من الماء: تساعد مياه الشرب على ترطيب البشرة، ومنع أضرار البشرة والتخلص من الحبوب، للحصول على بشرة جميلة وصافية.

الصبار للتلخص من جفاف البشرة

يمتلك جِل الألوفيرا القدرة على ترطيب البشرة الجافة بشكلٍ ممتاز، ويحتوي صبار الألوفيرا على الكثير من خصائص الشفاء والخصائص المضادة للالتهابات، التي تساعد على التخلص من مشاكل البشرة، وتعزيز صحتها ورطوبتها، وذلك من خلال، وضع جل الألوفيرا الطازج على البشرة بشكل يومي، وتدليكه بلطف، وتركه بين ليلة وضحاها على البشرة، وغسل الوجه بالماء في الصباح.

[٢] الجلسيرين للتخلص من جفاف البشرة يعد الجلسيرين مرطب طبيعي للبشرة، يعمل على التخلص من جفاف الجلد، وذلك من خلال ما يلي:

[٢] المكوّنات: ملعقة صغيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير: يمزج ماء الورد مع الجليسيرين جيدًا. يوضع المزيج على بشرة الوجه.

يترك على البشرة لعدة ساعات. يكرر مرة واحدة في اليوم. العلاج الطبي لجفاف البشرة هناك بعض من العلاجات الطبية التي تساعد على علاج جفاف البشرة، ومنها:

[٣] تناول بعض من الأدوية العلاجية بعد استشارة الطبيب، مثل المراهم الموضعية كالكورتيكوستيرويد، وهناك بعض من الأدوية تؤخذ عن طريق الفم.

تطبيق العلاجات للبشرة الجافة، والتي تساعد على ترطيب الجلد.

استشارة طبيب الأمراض الجلدية، عند ظهور تشققات للبشرة، أو جفاف بشرة الوجه، والجسم، والصدفية، والأكزيما.