أشهى الأكلات المصرية التي تزين موائد رمضان، يعد شهر رمضان المبارك في مصر فرصة للاحتفال بالتراث الغذائي الغني والمتنوع، حيث تتنوع الأطعمة والأطباق التي تزين موائد الإفطار والسحور. وفيما يلي نستعرض أبرز الأكلات المصرية التي تعتبر رمزًا لهذا الشهر الفضيل:

أشهى الأكلات المصرية التي تزين موائد رمضان

1. **المولوخية**: تعتبر من الأطباق الشهيرة في رمضان، حيث تعتمد على نبات المولوخية المطبوخة مع اللحم والثوم والبهارات لتكون سلطة غنية ومغذية.

2. **الفتوش**: وجبة من الخضار المقطعة مثل الطماطم والخيار والفلفل الأخضر مع الخبز المحمص والبصل والزيت وعصير الليمون.

3. **الكشري**: وجبة مصرية شهيرة تتكون من الأرز والمعكرونة والحمص والبصل المقلي، وتُقدم عادة مع صلصة الطماطم.

4. **المصطبة**: طبق شهير في رمضان يتكون من العدس المطبوخ مع الأرز والملح والفلفل والبهارات المختلفة.

5. **الفول والطعمية**: وجبة سهلة وشهيرة في السحور تتكون من الفول المطبوخ مع الطعمية المقلية.

6. **البطاطس بالبشاميل**: طبق شهير يتكون من شرائح البطاطس المقلية مع صلصة البشاميل الغنية.

7. **المحشي**: يُعتبر من الأطباق الرئيسية في رمضان، حيث يتم ملء الخضار مثل الكوسة والفلفل والباذنجان بخليط من الأرز واللحم والبهارات.

8. **المقروطة**: حلوى شهيرة في رمضان تتكون من الطحين والزبدة والسكر والفستق المطحون.

9. **القطايف**: حلوى شهيرة تشبه البان كيك تُحشى بالمكسرات أو القشطة وتُزين بالعسل.

10. **العصائر الطبيعية**: مثل التمر والخيار والليمون والبطيخ والقرنبيط، التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للترطيب خلال شهور الصيام.

بهذه الأطباق الشهية والمتنوعة، يمكن للمصريين والمسلمين حول العالم الاستمتاع بتجربة طعام فريدة خلال شهر رمضان المبارك.