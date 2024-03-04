تذوّق فن الطهي الفلسطيني في رمضان: اكتشف أشهر الأطباق وأطيب النكهات، رمضان في فلسطين ليس فقط شهر الصيام والعبادة، بل هو أيضًا شهر العائلة والتقاليد والطعام الشهي. يتميز المطبخ الفلسطيني بتنوعه وغناه بالمكونات الطبيعية والنكهات الفريدة، ويتميز بوجود العديد من الأطباق الشهية التي تملأ الموائد في شهر الصوم. دعونا نلقي نظرة على بعض أبرز الأكلات الفلسطينية التي تُعتبر رموزًا لهذا الشهر المبارك:

تذوّق فن الطهي الفلسطيني في رمضان: اكتشف أشهر الأطباق وأطيب النكهات

1. المنسف: يُعتبر المنسف من الأطباق الرئيسية في رمضان، حيث يُحضر باستخدام لحم الضأن المتبل والأرز المنسف المطهو في الفرن، ويُقدم مع صلصة اللبن الزبادي والمكسرات.

2. المقلوبة: وجبة مميزة تتكون من خضار مشكلة ولحم مقلي مع الأرز، وتُعتبر خيارًا شهيًا لوجبة الإفطار.

3. الفتة: وهي عبارة عن طبق مكون من العدس المسلوق والمهروس مع الزيت والثوم، وتُقدم مع قطعة من الخبز المحمص.

4. الفلافل: وجبة خفيفة شهية مصنوعة من الحمص المطحون والبقدونس والثوم، تُقلى وتُقدم مع الخضار والخبز.

5. الكنافة: حلى فلسطيني تتكون من طبقات رقيقة من العجين المحشو بالجبنة وتُحمر في الفرن ثم تُرش بالسكر والماء الزهر، وتُعتبر وجبة لذيذة لتناولها بعد الإفطار.

تلك هي بعض من أشهر الأطباق الفلسطينية التي تتميز بها الموائد في شهر رمضان، حيث تعكس تراثًا غنيًا بالنكهات والتقاليد والتراث العائلي.