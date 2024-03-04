عاجل |غارة إسرائيلية في رفح الفلسطينية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، تعرض منزل في رفح جنوب قطاع غزة لضربات جوية من قبل الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مما أسفر عن وفاة عدد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة آخرين.

ووفقًا لمصادر طبية نقلتها وكالة الأنباء، فقد قتل 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل عائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح.

بالفيديو.. غارة إسرائيلية في رفح الفلسطينية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

بالإضافة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

بسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 30410 شخصًا، معظمهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

واندلعت حرب غزة حينما شنت حماس هجوما على إسرائيل التي قالت إن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

