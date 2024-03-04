عاجل |غارة إسرائيلية في رفح الفلسطينية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

عربي ودولي
عاجل |غارة إسرائيلية
عاجل |غارة إسرائيلية في رفح الفلسطينية أسفرت عن سقوط قتلى و

عاجل |غارة إسرائيلية  في رفح الفلسطينية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، تعرض منزل في رفح جنوب قطاع غزة لضربات جوية من قبل الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مما أسفر عن وفاة عدد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة آخرين.

ووفقًا لمصادر طبية نقلتها وكالة الأنباء، فقد قتل 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل عائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح.

بالفيديو.. غارة إسرائيلية  في رفح الفلسطينية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

بالإضافة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

txt

هل نفذت إسرائيل عملية قتل لمسؤول في حركة حماس؟ " التفاصيل الكاملة"

txt

عاجل | إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان "تفاصيل بالفيديو"

بسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 30410 شخصًا، معظمهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

واندلعت حرب غزة حينما شنت حماس هجوما على إسرائيل التي قالت إن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
 

غارة اسرائيلية رفح بقطاع غزة سقوط قتلى وجرحى رفع الفلسطينية طائرات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي رفح
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل | ألمانيا تتهم روسيا بالانخراط في حرب المعلومات

عاجل | اعتقال ثلاثة متهمين بتهمة الاغتصاب الجماعي لسائحة في الهند

عاجل | تحذير "شديد اللهجة" من الرئيس الأوكراني زيلينسكي للدول الغربية

الأكثر قراءة

Nasser × Ain.. مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024 (مباشر لحظة بلحظة)

مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر Al Ain vs Al Nassr يلا شوت اليوم البث المباشر بجودة 4K

عاجل |غارة إسرائيلية في رفح الفلسطينية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

تطورات مفاجأة.. حسم موقف وسام أبو علي من المشاركة في نهائي الكأس

أبرزها قاهر أرسنال.. 3 عروض أوروبية لضم محمد عبد المنعم

تذوق أطيب الأكلات العراقية خلال شهر رمضان المبارك

عاجل.. قصف إسرائيلي يستهدف بلدتيْ كفركلا وبليدا جنوبي لبنان‎

إرشادات الصيام لمرضى السكري في شهر رمضان.. نشرة طبية من المركز القومي للبحوث