تعرف على أشهر الأكلات السعودية بشهر رمضان، بمناسبة شهر رمضان المبارك، يحتفل السعوديون بتناول مجموعة من الأطعمة التقليدية التي تضفي على جو الإفطار والسحور روحًا خاصة وطعمًا لذيذًا. وإليك بعض أشهى الأكلات السعودية التي يمكن تذوقها في رمضان:

تعرف على أشهر الأكلات السعودية بشهر رمضان

1. **الكبسة**: تعتبر الكبسة من الأطباق الرئيسية في المائدة السعودية خلال شهر رمضان. تتكون الكبسة من لحم مقطع مع أرز مطبوخ بتوابل مميزة، وتُقدم عادة مع صلصة الطماطم والخضار المشكلة.

2. **المندي**: يُعد المندي من الأطباق الشهيرة في المملكة العربية السعودية، ويتميز بطعمه الفريد وطريقة تحضيره المميزة. يتكون المندي من لحم الخروف أو الدجاج مع الأرز وتوابله المميزة، وغالبًا ما يُقدم بالمزيد من البهارات والمكسرات.

3. **السمبوسة**: تُعتبر السمبوسة وجبة خفيفة شهية تتكون من عجينة رقيقة محشوة باللحم أو الخضار، ثم تُقلى حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. تُقدم السمبوسة غالبًا كوجبة خفيفة في السحور أو كطبق جانبي في الإفطار.

4. **الفتة السعودية**: تُعتبر الفتة من الأطباق الشهية التي يتم تحضيرها خصيصًا لشهر رمضان، حيث تتكون من الخبز المحمص وقطع اللحم المفرومة وصلصة الطماطم والبصل المقلي، مع إضافة التوابل لتعزيز النكهة.

5. **الشوربة العربية**: تُعتبر الشوربة من الأطباق الرئيسية في الإفطار السعودي خلال شهر رمضان. تتنوع أنواع الشوربة بين العدس والشعيرية والخضار، وتُحضر بتوابل مميزة تضفي عليها الطعم الشهي.

6. **العصائر الطبيعية**: تعتبر العصائر الطبيعية جزءًا لا يتجزأ من وجبات الإفطار والسحور في رمضان، حيث يتم تقديم مجموعة متنوعة من العصائر مثل عصير البرتقال والتمر والفواكه الموسمية، لتعزيز الإحساس بالانتعاش وتعويض السوائل المفقودة خلال ساعات الصيام.

بهذه الأطباق الشهية والمتنوعة، يمكن للسعوديين الاستمتاع بلحظات الطعام والمشاركة في تقاليد وعادات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان بأجواء رمضانية دافئة ومميزة.