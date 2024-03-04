اليوم.. النطق بالحكم على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

حوادث
الفنان الراحل أشرف
الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

تعقد محكمة جنح أكتوبر اليوم الاثنين، النطق بالحكم علي المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم  بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث مرورى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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