عبد الحميد فراج يخوض انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين

يخوض الزميل عبد الحميد فراج، نائب رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، سباق انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين اليوم الاثنين.

وتنطلق الانتخابات من الرابعة عصرًا، وحتى السابعة مساءً بالدور الرابع في النقابة لاختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء).

وتشهد الانتخابات ترشح الزميلين حسن خلف الله "الأهرام"، ومحمد يحيى يوسف "الأخبار"، على منصب الرئيس، وعلى منصب نائب الرئيس الزملاء: إبراهيم مدكور "أخبار اليوم"، وأحمد إسماعيل "أخبار اليوم"، وعمر الأيوبي "اليوم السابع"، وعلى منصب أمين الصندوق، الزملاء: أحمد الأحمر "الجمهورية"، وإيهاب الجنيدي "المصري اليوم"، وإيهاب شعبان "الجمهورية".

والمرشحون على منصب عضوية المكتب التنفيذي للرابطة الزملاء: أحمد الهواري "الفجر"، وأحمد الجيوشي "السوق العربية"، وأحمد محمدي "العربي"، وخالد عامر "الشروق"، وريهام بكير "الشارع"، وعادل عبد الصبور "العمال"، وعبد الحميد فراج "الفجر"، وعبير عبد الواحد "صوت الأمة"، ومحمد إبراهيم "الجمهورية"، ومحمد صلاح "حر"، ومحمد عبد الرحمن غبن "الدستور"، ومحمود المخبزي "الأخبار"، ومحمود عبد السميع "الأهرام"، ومصطفى عبده "الديار"، وهاني عبد الصبور "المصريون"، وهشام أبو حديد "المصري اليوم"، ووليد ماهر "اليوم السابع".

ويترأس الناقد الرياضي شوقي حامد اللجنة المشرفة على الانتخابات، وتضم في عضويتها الناقد الرياضي طارق الأدور، والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.

