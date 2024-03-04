إطلاق "منصة مصر للطاقة الشمسية" لزيادة التوسع بها اعلى اسطح المبانى وربطها على الشبكة القومية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإطلاق  " منصة مصر للطاقة الشمسية" بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة.
وتعد " منصة مصر للطاقة الشمسية" هي منصة تفاعلية يتم من خلالها التعرف على "محطات طاقة شمسية" ومتابعة تركيبها للمواطنين أفرادًا وشركات، وربطها على شبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة وتتيح أيضًا التواصل مع العملاء والجهات المعنية عن  طريق: البريد الإلكتروني والرسائل النصية علي  الموبيل والتنبيهات علي المنصة.


هذا وقد تم إنشاء لوحة متابعة مركزية من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمي الذي تم إنشائه بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية يمكن من خلاله متابعة المخطط الزمني لكل مشروع لتسهيل أي عقبات في حالة وجودها، وأيضا إصدار التقارير والإحصائيات التي يتم من خلالها متابعة المشاريع وطلبات الربط والتأهيل وحصر القدرات المركبة بالشبكة الكهربائية.


وفضلًا عن ذلك فقد تم إنشاء منظومة شكاوى قوية تربط جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يساهم بشكل سريع نحو حل ومعالجة أي شكاوي بشكل أسرع.


ووجه الدكتور شاكر بأهمية الإهتمام نحو زيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الإقتصادى.


وقدم الوزير شكره لكل من ساهم فى إنشاء هذه المنصة ومتمنيًا بأن يكون استكمالًا للجهود المبذولة من أجل تقدم أمتنا العربية بأكملها.

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