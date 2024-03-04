أمراض النباتات ينظم برنامج تدريبى بعنوان " البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بامراض النبات"



قام دكتور محسن السيد أبو رحاب القائم باعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات بإفتتاح البرنامج التدريبى بعنوان: " البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بامراض النبات" بمقر المعهد بالجيزة فى الفترة من الأحد 3/3/2024 حتى الأربعاء6/3/2024.



وأشار مدير المعهد أن البرنامج تناول الموضوعات الأتية:-



*الطرق المختلفه لعمل البصمه الوراثية للحامض النووي DNA



التي يمكن أن تساعد في تطوير أدوات تشخيص الأمراض، والتي يمكن أن تساهم في الكشف المبكر عن أمراض النبات والوقاية منها. بالإضافة إلى تطوير محاصيل مقاومة للأمراض، مما يمكن أن يساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية وتعزيز الزراعة المستدامة.



*طريقه الفصل الكهربي للبروتين الذي يساعد في الكشف التغيرات التي يحدثها المسبب المرضى.



ويستهدف البرنامج تدريب عدد 30 متدرب من الباحثين بمختلف المعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.



ويساهم البرنامج التدريبي في رفع كفاءة الباحثين في استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة والوقاية من الامراض النباتية. وقام كلا من د. هبه يوسف باحث اول د. أمانى أحمد باحث وم. سالى عامر كيميائية بالقاء المحاضرات النظرية والعملية للسادة المتدربين