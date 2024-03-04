وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يختتمان جولتهما بتفقد محطة تنقية مياه الزقازيق

الاقتصاد
بوابة الفجر

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولتهما بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بتفقد محطة تنقية مياه الزقازيق، بطاقة تصميمية 95 ألف م3 يوميًا، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.


وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمحطة مياه الزقازيق، لمتابعة سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، واستمعا لشرح من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن موقف خدمات مياه الشرب بمدينة الزقازيق، والتى يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، ويتم تغذيتها بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالي طاقة تصميمية 192 ألف م3 يوميًا، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 356 كم.

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