التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

استقر جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وغريمه التقليدي فريق الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2024 في لقاء حاسم بينهم بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال أمام الاتحاد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والاتحاد مساء الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، رينان.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم، الشهري، الدوسري.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال

عبدالله المعيوف، أحمد حجازي، لويز فليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي، فابينهو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، مروان الصحفي، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تردد قناة ssc sports

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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