اليوم العالمي للسمنة.. كيفية اتباع اسلوب حياة صحي عن طريق دعم الأسرة

قال الدكتور راجيف كوفيل، رئيس قسم مرض السكري، Zandra Healthcare والمؤسس المشارك لمبادرة Rang De Neela، إنه تعتبر السمنة مشكلة صحية متزايدة في جميع أنحاء العالم، وتؤثر على الأفراد من جميع الأعمار.

في حين أن العديد من العوامل تساهم في الإصابة بالسمنة، إلا أن أحد الجوانب الحاسمة التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها هو دور دعم الأسرة.

ويمكن للدعم والبيئة التي توفرها الأسر أن يلعبا دورًا مهمًا في مساعدة الأفراد على التغلب على السمنة وتبني أنماط حياة أكثر صحة.

ويقول إنه تشكل البيئة الأسرية عادات الأكل لدى الفرد منذ الصغر غالبًا ما يقلد الأطفال سلوكيات الأكل الخاصة بوالديهم وإخوتهم وأفراد الأسرة الآخرين.

وعندما يتم ممارسة الأطعمة الصحية والتحكم في حصص الطعام في المنزل، فمن المرجح أن يتبنى الأطفال هذه العادات.

من ناحية أخرى، إذا كانت الأطعمة غير الصحية والأجزاء الكبيرة شائعة، فقد يتطور لدى الأطفال عادات غذائية سيئة تساهم في السمنة ولذلك، تحتاج الأسر إلى إعطاء الأولوية للوجبات المغذية، وتشجيع استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والحد من تناول الوجبات الخفيفة السكرية، والأطعمة المصنعة، والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.

ويعد النشاط البدني المنتظم جانبًا حاسمًا آخر في مكافحة السمنة، ويمكن للعائلات التأثير بشكل كبير على أفرادها في هذا الصدد إن المشاركة في الأنشطة معًا، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة، لا تعزز اللياقة البدنية فحسب، بل تقوي أيضًا الروابط العائلية من خلال جعل التمارين الرياضية جزءًا منتظمًا من الروتين العائلي، من المرجح أن يطور الأفراد تقديرًا للنشاط البدني ويستمروا في الانخراط فيه مع تقدمهم في السن.

علاوة على ذلك، يلعب الدعم العاطفي دورًا حيويًا في رحلة الفرد للتغلب على السمنة قد يكون الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه أمرًا صعبًا، وقد يواجه الأفراد انتكاسات وصراعات على طول الطريق يمكن لأفراد الأسرة الذين يقدمون التشجيع والتفهم والتعاطف أن يحدثوا فرقًا كبيرًا في مساعدة أحبائهم على البقاء متحفزين ومرنين إن الاحتفال بالإنجازات الصغيرة، وتقديم الثناء والتعزيز الإيجابي، وتوفير مساحة آمنة للتواصل المفتوح، كلها طرق يمكن للعائلات من خلالها تقديم الدعم العاطفي.

بالإضافة إلى الدعم العاطفي، يمكن للعائلات أيضًا أن تعمل كشركاء في المساءلة يتضمن ذلك تحديد الأهداف ومحاسبة بعضنا البعض على خيارات نمط الحياة الصحي على سبيل المثال، يمكن للعائلات الاتفاق على الاحتفاظ فقط بخيارات الطعام المغذية في المنزل، أو جدولة جلسات نشاط بدني منتظمة معًا، أو حتى تحديد مكافآت لتحقيق معالم معينة من خلال العمل الجماعي نحو أسلوب حياة أكثر صحة، من المرجح أن يظل الأفراد على المسار الصحيح ويحققوا أهدافهم.

وأخيرًا، يعد التعليم والتوعية أمرًا أساسيًا في مكافحة السمنة، ويمكن للعائلات أن تلعب دورًا مركزيًا في هذا الجانب أيضًا ومن خلال البقاء على علم بمخاطر وعواقب السمنة، يمكن للعائلات اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ خطوات استباقية نحو حياة أكثر صحة ويشمل ذلك التعرف على التغذية المتوازنة، وأحجام الوجبات، وأهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والآثار السلبية للسلوكيات المستقرة إن مشاركة هذه المعرفة مع أفراد الأسرة يخلق بيئة داعمة ومستنيرة تعزز الخيارات الصحية.

ودعم الأسرة هو عامل حاسم في التغلب على السمنة ومن خلال خلق بيئة داعمة، وتشجيع الأكل الصحي والنشاط البدني، وتقديم الدعم العاطفي، والعمل كشركاء في المساءلة، وتعزيز التعليم والوعي، يمكن للعائلات أن تلعب دورًا نشطًا في مساعدة أحبائهم على تبني عادات صحية والحفاظ على وزن مستدام تتطلب معالجة السمنة جهدًا جماعيًا، ويمكن أن تكون وحدة الأسرة مصدرًا قويًا للدعم والتحفيز في هذه الرحلة نحو صحة أفضل.