وفاة ثمانيني بسبب سمية فيتامين د.. ما لا تعرفه عن الآثار الجانبية القاتلة للإفراط في تناوله

وفقًا للتقارير، توفي ديفيد ميتشنر، 89 عامًا، من سكان سري بالمملكة المتحدة، لأن مستويات فيتامين د لديه كانت عند مستوى أعلى، وهو 380 وكان يتناول مكملات فيتامين د قبل تسعة أشهر من وفاته.

وتم تقديمه لأول مرة على أنه حالة فرط كالسيوم الدم، أو وجود كميات عالية من الكالسيوم، وهو نتيجة مباشرة لارتفاع مستوى فيتامين د في الجسم يجب أن تكون الكمية المثالية لفيتامين د في جسم الإنسان 10 ميكروجرام يوميًا.

في هذه الأيام، أصبح فيتامين د هو الكلمة الطنانة في سوق الصحة. يتم مناقشة الكثير حول هذا الموضوع من دوره في الحفاظ على الصحة العقلية في حالة جيدة إلى دوره في مساعدة الجسم على امتصاص واستيعاب الكالسيوم بشكل صحيح، يعتبر فيتامين د هو المغذيات النهائية للبشر في هذه الأيام.

وإن قلة التعرض لأشعة الشمس هي السبب الرئيسي وراء الهوس بفيتامين د ومع ذلك، بقدر أهمية فيتامين د للجسم، فمن المهم أيضًا النظر إلى آثاره الجانبية.

ماذا يفعل فيتامين د في الجسم؟​

يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تنظيم امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ودعم صحة العظام، وتعديل وظيفة المناعة فهو يساعد على تعزيز العظام والأسنان القوية، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويدعم وظيفة العضلات. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن فيتامين د له خصائص مضادة للالتهابات وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات المناعة الذاتية، وبعض أنواع السرطان.

وتعد المستويات الكافية من فيتامين د ضرورية للصحة المثالية، ويمكن أن يؤدي نقصها إلى مشاكل صحية مختلفة، مما يجعل من المهم ضمان تناول كمية كافية من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس أو المصادر الغذائية أو المكملات الغذائية.

ماذا يحدث عندما تستهلك الكثير من مكملات فيتامين د؟

في حين يمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية مثل الأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة، فإن الإفراط في تناوله يرتبط بشكل أكثر شيوعًا بالمكملات الغذائية عندما يستهلك الشخص الكثير من هذه المكملات، فقد يؤدي ذلك إلى تسمم فيتامين د أو فرط الفيتامين.

تحدث سمية فيتامين د عادةً عند الإفراط في استهلاك مكملات فيتامين د وتشمل العوامل التي تزيد من خطر سمية فيتامين د تناول مكملات غذائية عالية الجرعة دون إشراف طبي، واستهلاك كميات زائدة من الأطعمة المدعمة أو زيت كبد سمك القد، وبعض الحالات الطبية التي تؤثر على استقلاب فيتامين د أو تنظيم الكالسيوم.

​كيفية التعرف على سمية فيتامين د؟​

يمكن أن تختلف أعراض سمية فيتامين د اعتمادًا على شدة الحالة في مراحله المبكرة، قد تشمل الأعراض الغثيان والقيء وضعف الشهية والإمساك والضعف وفقدان الوزن قد لا تكون هذه الأعراض محددة ويمكن أن تحاكي حالات أخرى، مما يجعل التشخيص صعبًا في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يؤدي الإفراط في فيتامين د إلى فرط كالسيوم الدم، والذي يتميز بارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم قد تشمل أعراض فرط كالسيوم الدم الارتباك والارتباك والعطش الشديد والتبول المتكرر وتلف الكلى.

غالبًا ما يتضمن تشخيص سمية فيتامين د مزيجًا من التاريخ الطبي والفحص البدني والاختبارات المعملية يمكن لاختبارات الدم قياس مستويات 25-هيدروكسي فيتامين د والكالسيوم لتقييم السمية يمكن أيضًا إجراء دراسات التصوير مثل الأشعة السينية أو فحوصات كثافة العظام لتقييم صحة العظام وتقييم علامات فرط كالسيوم الدم.

توقف عن تناول المكملات الغذائية عند ملاحظة هذه العلامات

يتضمن علاج سمية فيتامين د في المقام الأول إيقاف مكملات فيتامين د والحد من المصادر الغذائية لفيتامين د يمكن أن تساعد زيادة تناول السوائل في طرد الكالسيوم الزائد من الجسم في الحالات الشديدة من فرط كالسيوم الدم، قد تكون التدخلات الطبية مثل السوائل عن طريق الوريد، أو مدرات البول، أو الأدوية لخفض مستويات الكالسيوم ضرورية تعد المراقبة الدقيقة من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية أمرًا ضروريًا لضمان عودة مستويات الكالسيوم إلى وضعها الطبيعي ولمنع المضاعفات.

منع سمية فيتامين د

الوقاية هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بتجنب سمية فيتامين د من الضروري اتباع إرشادات الجرعة الموصى بها لمكملات فيتامين د وتجنب تجاوز الحد الأعلى للاستهلاك الذي حددته السلطات الصحية بالنسبة لمعظم البالغين، تتراوح الحصة الغذائية الموصى بها (RDA) لفيتامين د من 600 إلى 800 وحدة دولية في اليوم، مع حد أعلى يبلغ 4000 وحدة دولية في اليوم لتجنب التسمم من المهم أيضًا توخي الحذر عند تناول الأطعمة المدعمة وزيت كبد سمك القد، لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يساهم في زيادة فيتامين د.

المصادر الغنية بفيتامين د

يمكن الحصول على فيتامين د، وهو فيتامين مهم لصحة العظام ووظيفة المناعة، من مصادر مختلفة. يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تحفيز تخليق فيتامين د في الجلد، مما يجعله المصدر الطبيعي الأساسي بالإضافة إلى ذلك، بعض الأطعمة غنية بفيتامين د، بما في ذلك الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل، وكذلك منتجات الألبان المدعمة مثل الحليب واللبن والجبن.

ومن المصادر أيضًا البيض والفطر المعرض لأشعة الشمس وبدائل الحليب النباتي المدعم يوصى باستخدام المكملات الغذائية للأفراد الذين يعانون من تعرض محدود لأشعة الشمس أو عدم كفاية المدخول الغذائي لضمان مستويات كافية من فيتامين د للصحة العامة والرفاهية.