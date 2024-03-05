«أنت مصدق نفسك؟!».. هجوم على أحمد حلمي بعد إعلانه تولي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر



انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المهندس أحمد حلمي، عضو حزب مصر أكتوبر، وذلك بعد إعلانه عبر صفحته عن توليه منصب جديد داخل الحزب، وقال: «تم اليوم تكليفى من الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بمنصب نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة وعضو المكتب السياسى بجانب منصبي كأمين عام لمحافظة الإسكندرية ومسئول الاتصال السياسي للحزب مع الحملة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

واستكمل: «أنا بعتبر هذا القرار تكليف وليس تشريف ومسئولية كبيرة أوى وأدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقني فيها وبشكر حضرتك يا دكتورة على ثقة حضرتك وتشجيعك دايمًا لي».

وعلق عيسى: «والله أنت صعبان عليا والمشكله أنت مصدق»، وقال أحمد: «هو عايز يكون مصدق لأنه مستفيد ولا يشغله الوطن هذا جيل أساسا فاقد للانتماء».

وأضاف محمد: «دول شله منتفعين وتجار وطنيه»، وتابع محمد: «يا راجل أنت مصدق نفسك»، وعقب طارق: «القرار تكليف وليس تشريف ازاي دي كلمه يانائب تتكتب ده تشريف قبل الكتليف لأنها بتشرفك بالقرار لأنه جاء منها لك مباشر دون تشكيل للجان أو انتخاب للجنه عليا للحزب واسأل لو مش عارف للجنة شئون الأحزاب معلش العذر فعلا كتر الأحزاب يعمل كل حاجه لكن المفروض جيهان معاها اللايحه التنفيذيه وتكون على علم بكده».

وتساءل محمد: «هو الحزب ده فاتح فين..؟!»، وقال أبو إسراء: «وبتقول ليه مش تخلي الناس تحس أن كان فيه حزب أصلا ولا فنكوش، كلها دعايات مش مستاهلة تقول مسكت مسكت هنعمل لك اية لكن أنت أد المكان ولا لا»

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