كيف تخطط الصين لتحقيق هدفها بنمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في 2024؟

حددت الصين، هدفها من النمو الاقتصادي بنسبة نحو 5 في المائة في عام 2024، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الهيئة التشريعية الصينية للمداولة.

وتهدف بكين، إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية والحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي شملها المسح عند نحو 5.5 في المائة في العام الجاري، حسب تقرير عمل الحكومة.

فكيف تخطط الصين لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة في عام 2024؟ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، فيما سيظل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3 في المائة، كما سيزيد العجز الحكومي بمقدار 180 مليار يوان مقارنة بميزانية 2023.

وستصدر الصين 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية في عام 2024، بزيادة 100 مليار يوان عن العام السابق.

وقال التقرير، إن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية في كل من السنوات القليلة المقبلة بغرض تنفيذ استراتيجيات وطنية كبرى وبناء القدرات الأمنية في المجالات الرئيسية، مع البدء بإصدار مثل هذه السندات بقيمة تريليون يوان في العام الجاري.

وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز اتساق التوجه بين السياسات الكلية.