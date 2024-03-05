عاجل| توقف خدمات شبكة فودافون في مصر.. اعرف الحل من ضبط أعدادات هاتفك

واجه عملاء فودافون في مصر، صباح اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، مشكلات فنية في خدمات الشبكة، حيث اشتكى عدد كبير من المستخدمين من توقف خدمات الاتصال والإنترنت على هواتفهم المحمولة.

تفاصيل المشكلة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من توقف خدمات فودافون، وعدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وانقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

وأوضحت بعض التقارير أن المشكلة تتعلق بشبكة الجيل الرابع 4G، وأنها تؤثر على المستخدمين في جميع أنحاء مصر.

الحل:

ونصح بعض رواد التواصل الاجتماعي بتغيير نوع الشبكة من 4G إلى 3G أو 2G من خلال إعدادات الهاتف.

ويمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

الدخول على إعدادات الهاتف.

اختيار "إعدادات الاتصالات والشبكات".

اختيار "شبكة الموبايل".

اختيار "نظام الشبكة المفضلة".

اختيار "3G" أو "2G".

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن سبب المشكلة وحلها في أقرب وقت ممكن.